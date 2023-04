Finlandia oficialmente es miembro de la OTAN

Bruselas, Bélgica.- Finlandia se convirtió oficialmente en el 31° miembro de la OTAN, el martes 4 de abril, y Sauli Niinisto, presidente finlandés, celebró junto a Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, en una ceremonia conjunta.

Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN previo a la ceremonia «Es un día histórico. Hace apenas unos años habría sido impensable».

Hay que recordar que la invasión de Rusia a Ucrania ha sido uno de los motivos principales que apresuró la entrada de Finlandia a la OTAN. En parte, por la sensación de invasión que sienten los vecinos nórdicos de Rusia.

Al mismo tiempo, Stoltenberg aseguró en declaraciones a los medios sobre el supuesto despliegue militar en territorio finlandés, «Es una decisión de Finlandia si quiere. No habrá tropas de la OTAN en Finlandia sin el consentimiento de Finlandia».

En cuanto a la velocidad de adhesión, Stoltenberg etiquetó como el «más rápido de la historia moderna de la OTAN». Destacó sobre la presencia militar, «Lo que tenemos en muchos países es ejercicios, presencia aérea y naval, pero no tenemos una presencia permanente. Y no ha sido un tema hasta ahora en nuestras discusiones con Finlandia».

Our @NATO unity is as strong as ever, and the Alliance remains resilient against Putin’s attempts to undermine our solidarity. We remain united in our support to Ukraine and the Ukrainian people, and to advancing the international rules-based order. pic.twitter.com/BlHtcKfaeS

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 5, 2023