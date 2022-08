Puerto Rico alcanza millones en ingresos por alojamientos

San Juan, Puerto Rico.- La industria de turismo de Puerto Rico superó los ingresos por alojamiento por $1.000 millones, en los primeros 7 meses del año, lo que se traduce en un claro progreso en comparación con el 2021.

En un comunicado, Discover Puerto Rico afirmó que es la entidad responsable de la promoción de la isla como destino turístico, cuando detalló que el 2021 finalizó con cerca de $1.300 millones en ingresos por alojamiento.

Por otro lado, las firmas STR y AirDNA publicó que las cifras del 2021 marcó un crecimiento del 37% comparado con el 2019. De este modo, Alisha Valentine, directora de Investigación y Análisis de Discover Puerto Rico dijo, «A pesar de las preocupaciones, hemos visto una mayor demanda de alojamiento por encima del ritmo récord del año pasado».

Puerto Rico supera los $1.000 millones en ingresos por alojamientos turísticos

Más adelante, Valentine precisó, «Hasta finales de julio, la demanda total de alojamiento fue 18 % más alta que hace un año, con hoteles reservando 17 % más de negocios y alquileres un 20 % más».

Por su parte, la U.S. Travel Association in Tourism Economics resaltó que Puerto Rico, entró en una posición de fortaleza en comparación con otras jurisdicciones. En particular, con lo que respecta a los gastos de los visitantes de la demanda del destino.

Asimismo, se estima que la demanda es uno de los factores principales que sumó al aumento en la oferta de alojamientos en la isla, registrados en la primera mitad de este año. Además, perfilándose en al menos 15.5% en comparación con el 2021.

Según Discover Puerto Rico, el cuarto trimestre es el más prometedor con las reservas. En el caso de los hoteles, están un 6% por encima que el año anterior que fue récord, mientras que los alquileres a corto plazo prevén un alza del 12%.

