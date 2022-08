Reforma tributaria en Colombia: primer paso de Gustavo Petro

Bogotá, Colombia.- Gustavo Petro, el primer presidente de Colombia de izquierda, confirmó el temor reformista de su administración, al presentar al Congreso una reforma tributaria que quiere conseguir recursos para ayudar a los más vulnerables, argumentando la igualdad de oportunidades en lo social.

En este sentido, Petro explicó que piensa distribuir parte de la riqueza de las personas que más tienen y más ganan, con el fin de democratizar la educación a todos los niños y la juventud.

En su primer discurso como presidente Gustavo Petro, sentenció, «La igualdad es posible si somos capaces de crear riqueza para todos y todas, y si somos capaces de distribuir más justamente».

El presidente Petro anuncia la reforma tributaria en Colombia con «sentido social»

Además agregó a su proyecto reformista e «igualitario», «Por eso proponemos una economía basada en la producción, el trabajo y el conocimiento. Y es por ello por lo que proponemos una reforma tributaria que genere justicia».

En cuanto a la distribución de la riqueza de las personas que más tienen, «no debe ser mirado como un castigo o un sacrificio. Es simplemente el pago solidario que alguien afortunado hace a una sociedad que le permite y le garantiza la fortuna».

Juro a Dios y al pueblo de Colombia cumplir firmemente la Constitución y las leyes de Colombia. pic.twitter.com/SUCojmAqdH — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 7, 2022

Por el momento, el ministro de Haciendo de Gustavo Petro, José Antonio Ocampo, presentará este lunes al Congreso la reforma tributaria. Con este primer movimiento económico, Petro quiere recaudar unos $11.500 millones o 50 billones de pesos colombianos.

Finalmente, en un discurso rompe aguas, resentido y «mesiánico», dijo, «No naturalicemos la desigualdad y la pobreza. No miremos para otro lado, no seamos cómplices. Con voluntad, políticas de redistribución y un programa de justicia vamos a hacer una Colombia más igualitaria y con más oportunidades para todos y todas».

En cuanto a los impuestos, Petro detalló, «no serán confiscatorios, simplemente serán justos, en un país que debe reconocer como aberración la enorme desigualdad social en la que vivimos, en un Estado que debe proteger la transparencia del gasto, y en una sociedad que se merece vivir en paz».

