Protestas antivacunas se intensifican elevando nuevas peticiones

Ottawa, Canadá.- Las protestas antivacunas que desde el pasado 29 de enero bloquean el centro de Ottawa, sigue sumando más afectos con nuevos campamentos y más miembros bloqueando una de las principales vías económicas de Canadá.

De esta manera, el bloque del Puente Ambassador causa estragos en el país, debido a que es el principal punto de conexión comercial de Canadá con Estados Unidos. Esta concentración está a 750km al suroeste de Ottawa, en la localidad de Windsor.

Por su parte, el alcalde de Windsor, Drews Dilkens, declaró que entre 50 y 75 camiones pesados y más de un centenar de manifestantes cierran el paso al Puente Ambassador.

Lo propio hace las autoridades de Windsor quienes solicitaron 100 agentes de las fuerzas de seguridad. Inclusive este apoyo podría ser de otros estados o cuerpos de seguridad, para intentar disolver las distintas protestas.

LIVE NOW: Join us for an update on the local response to the protests taking place in the city along Huron Church Road. https://t.co/qhLDKB0Nzp

Al mismo tiempo, el alcalde de Ottawa, Jim Watson, declaró que algunas de las solicitudes de los manifestantes es sentarse a negociar con la gobernadora general de Canadá, Mary Simón. Aunque, les serviría también conversar con líderes de partidos políticos nacionales. A lo que opinó, «viven en un universo paralelo. No tiene ningún sentido y se están poniendo en ridículo».

Message to Demonstrators from the Ottawa Police Service.

It is a criminal offence to obstruct, interrupt or interfere with the lawful use, enjoyment, or operation of property. The offence is known as mischief to property. https://t.co/6QC2glXC0K#ottnews

