A 10 días de las protestas en Ottawa

Toronto, Canadá.- Por las protestas en Ottawa, se declaró estado de emergencia para manejar el movimiento antivacunas y otros grupos radicales que tienen más de 10 días manifestando y bloqueando con camiones las inmediaciones del Parlamento de Canadá.

Por su parte, el jefe de Ottawa Police Service, Peter Sloly, admitió su incapacidad para devolver el orden en la capital. Al mismo tiempo, aprovechó para solicitar se envíen, por lo menos, 1.800 efectivos para controlar la ciudad.

De esta manera, el llamamiento es indistinto de los cuerpos de seguridad, por tanto, la Policía Montada y la Metropolitana de otras ciudades de Canadá, podrían sumarse al llamado.

Hasta ahora, la Policía de Ottawa ha detenido a 20 personas. Al mismo tiempo, multó a unas 500 personas por incumplimiento de la normativa local. Por ejemplo, el transporte de combustible para mantener los camiones en funcionamiento.

I want to sincerely thank the team at @gofundme for listening to the plea made by the City and the Ottawa Police to no longer provide funds to the convoy organizers. 1/3

— Jim Watson (@JimWatsonOttawa) February 4, 2022