¿Por qué hubo cambio de gobierno en Sri Lanka?

Colombo, Sri Lanka.- Este fin de semana, el país insular, Sri Lanka salió del anonimato luego de que cientos de manifestantes exigieron un cambio de gobierno asaltando la residencia presidencial e incendiando la casa del primer ministro.

El video de cientos de manifestantes entrando a la residencia presidencial y la huída del presidente y el primer ministro corriendo para embarcarse en su despedida del país fueron virales.

Sin embargo, ninguno de los dos funcionarios estuvo bajo amenaza, ni sus vidas corrieron riesgos. Para el momento del asalto masivo no se encontraron dentro de sus residencias. Finalmente, todo terminó en la renuncia del presidente Gotabaya Rajapaksa.

Por su parte, Mahinda Abeywardana, portavoz del parlamento aseguró que el presidente Rajapaksa, habría dimitido con el propósito de «asegurar una transición pacífica del poder»; y no por miedo. Además, aprovechó para pedir a los ciudadanos, «respetar la ley y mantener la paz».

Met with the High Commissioner of #Canada David Mckinnon today. Discussed a wide range of bilateral matters from economics, investments to policy including the strengthening of the already existing bilateral ties between both our nations. pic.twitter.com/sJUAGgpnEh

— Gotabaya Rajapaksa (@GotabayaR) July 7, 2022