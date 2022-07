Asesinan a Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón

Tokio, Japón.- Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón fue asesinado a tiros durante un acto electoral en la ciudad de Nara -oeste de Japón-, y pese a que fue trasladado a un hospital de Nara en helicóptero no sobrevivió a los daños que sufrió en el corazón y algunas arterias por los disparos.

Este referente político del Japón, gobernó desde 2012 hasta el 2020 para convertirse en el mandatario democrático con más tiempo en este cargo.

Por el momento, se sabe que el trágico pero exitoso atentado fue perpetrado con un arma de fabricación casera. La acción se le atribuye a Tetsuya Yamagami, un hombre desempleado de 41 años y exmiembro del Ejército de Japón, Fuerzas Marítimas de Autodefensa.

De esta forma, el principal sospechoso Yamagami, comentó que se encontraba «insatisfecho» con el exlíder japonés Shinzo Abe. Razón suficiente por la que, «se dirigió a matarlo», según fuentes policiales.

Japón está conmocionado por estar poco acostumbrado a los crímenes violentos. Y menos, tratándose de una figura pública y política del relieve de un exmandatario de la nación. Situación que ha generado reacciones de todo tipo, donde se suman los mandatarios del mundo.

Deeply saddened by the heinous killing of Shinzo Abe, a defender of democracy and my friend & colleague over many years. My deepest condolences to his family, PM @kishida230 & the people

of #NATO’s partner #Japan at this difficult time. pic.twitter.com/8rtdb0G11S

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 8, 2022