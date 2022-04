Objetivos civiles en Leópolis fueron bombardeados

Leópolis, Ucrania.- Objetivos civiles en Leópolis una ciudad al oeste de Ucrania, fueron bombardeados por Rusia, provocando al menos siete muertos, considerado uno de los puntos de salida de refugiados ucranianos, por cercanía con la frontera con Polonia.

Al mismo tiempo, el sur sigue siendo foco de ataques, específicamente, el Mariúpol que, según los analistas occidentales, no tardará mucho en caer a causa de la «abrumadora» capacidad de fuego de los rusos.

Ver más: Rusia lanza amenaza nuclear si Finlandia y Suecia entran en la OTAN

Según, el alcalde de la ciudad, Andriy Sadovyi, confirmó que la causa de estas siete muertes fue por el impacto de uno de los misiles rusos contra un objetivo civil.

Por otro lado, Maksym Kozytskyi, responsable de la región militar de Leópolis, precisó que la ciudad recibió al menos cuatro misiles. Entre los objetivos afectados se encuentra un taller de neumáticos.

Artem is 3 years old. He is one of 11 injured people after morning strikes in Lviv. With his mom, he fled here from Kharkiv. But Russian missiles reached them here too.

7 civilians died today in Lviv. The youngest was 30 years old. pic.twitter.com/SGghF9TLzY

— Андрій Садовий (@AndriySadovyi) April 18, 2022