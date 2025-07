Investigan a Minnesota por discriminación en las prácticas de contratación

Minnesota.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una investigación al gobierno de Minnesota para determinar si ha incurrido en discriminación por motivos de raza y sexo en sus prácticas de contratación.

A través de un comunicado, se detalló que la investigación la está realizando la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia al estado de Minnesota, incluyendo al Departamento de Servicios Humanos de Minnesota.

Explicaron que “en una política emitida a principios de este mes, el Departamento de Servicios Humanos de Minnesota exige a sus supervisores de contratación que proporcionen una justificación de contratación al contratar a un candidato no subrepresentado”.

“Los supervisores que no cumplan con la política podrían estar sujetos a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido. Esta política parece formar parte de un esfuerzo más amplio del estado para implementar prácticas de empleo basadas en la raza y el sexo como parte de sus objetivos de acción afirmativa”, acotó.

