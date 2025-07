Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina anuncia el hallazgo del nieto 140

Buenos Aires.- La organización Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina, la cual se encarga de encontrar a niños desaparecidos en las dictaduras de argentinas, anunció el hallazgo del nieto 140.

En una rueda de prensa, explicaron que el nieto 140 nació el 17 de abril de 1977, en el centro clandestino “La Escuelita” de Bahía Blanca, como se supo a través de testimonios de compañeros de cautiverio de Graciela.

“Su hermana Adriana lo buscó desde siempre junto a sus abuelos Oscar Metz y Elisa Kaiser, con quienes se crio y, desde que ellos partieron, continuó esa búsqueda. Siempre sensible, inquieta y risueña, con su habilidad de tejedora Adriana fue construyendo una red que la cobija y hoy también abraza a su hermano, en este encuentro tan esperado” destacaron.

Destacan que seguirán apareciendo más nietos

De la misma manera, resaltaron que “con la restitución del nieto 140 confirmamos, una vez más, que nuestros nietos y nietas están entre nosotros y que, gracias a la perseverancia y el trabajo constante de estos 47 años de lucha, seguirán apareciendo”.

🗨️ "Cada nieto que recupera su identidad nos ilumina un poco más". #Nieto140https://t.co/wmM0s1BqiM — Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion) July 8, 2025

Además, la organización detalló ambos son hijos del matrimonio que conformaban Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz, quienes fueron secuestrados de la casa familiar el 16 de diciembre de 1976 en Cutral-Có, provincia de Neuquén.

Por último, solicitaron al gobierno de Javier Milei, la derogación del decreto que avanza sobre la autarquía del BNDG, frenado por una presentación judicial de Abuelas. «No hay dinero para nada, no nos dan un centavo y no creo que lo vayan a dar, ojalá me equivoque, pero ya sabemos con quién estamos», destacaron.

