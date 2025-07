Fuego arrasa complejo residencial y deja varios hispanos sin casa

Charlotte, NC.- Un feroz incendio sorprendió a los residentes del complejo de apartamentos Aurea Station, ubicado en el 8500 de Winter Oaks Lane, al sureste de Charlotte, durante la madrugada del jueves 10 de julio. Las llamas consumieron una gran parte del edificio y generaron una emergencia de dos alarmas, según confirmó el Charlotte Fire Department.

Structure Fire: 8500 block of Winter Oaks Lane. Battalion 5 on scene with command heavy fire through the roof. A second alarm has been transmitted. pic.twitter.com/fUgYIoZ1bC

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) July 10, 2025