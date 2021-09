Nuevo Gobierno de Afganistán liderado por el mulá Baradar

Kabul, Afganistán.- El cofundador de los talibanes, el mulá Abdul Ghani Baradar, encabezará un nuevo gobierno de Afganistán. Se especula que, se anunciará en las próximas horas.

Aunque el anuncio del gabinete se esperaba inicialmente para después de la plegaria de este viernes, finalmente no se dará al menos hasta el sábado.

Simultáneamente, los talibanes siguen ultimando la formación de un gobierno en Afganistán. Según, se verá sometido a un intenso escrutinio internacional para ver si cumplen las promesas de mayor tolerancia, especialmente hacia las mujeres.

Por su parte, Baradar, quien encabeza la oficina política de los talibanes, estará acompañado por el mulá Mohammad Yaqoob, hijo del difunto cofundador de los talibanes Mulá Omar, y Sher Mohammad Abbas Stanekzai, en altos cargos del gobierno.

Mullah Baradar to Taliban: “we have reached a victory that wasn’t expected…we should show humility in front of Allah…now it’s time of test — now it’s about how we serve and secure our people, and ensure their future/good life to best of ability”

pic.twitter.com/EP6R8B5dot

— Mujib Mashal (@MujMash) August 15, 2021