Masiva evacuación de 20.000 residentes por incendio forestal

Yellowknife, Canadá.- Un incendio forestal en Canadá mantienen a los equipos de bomberos trabajando duro al tiempo que se ordenó una masiva evacuación de al menos 20.000 residentes, el jueves 17 de agosto para evitar que las llamas se propaguen a la ciudad norteña de Yellowknife.

Por el momento, los habitantes de Yellowknife están evacuando la ciudad ya sea en sus automóviles o en aviones. Estos 20.000 habitantes son incentivados por una imperativa orden de evacuación de las autoridades.

Algunos de los esfuerzos para aplacar las llamas pasan por usar los bombarderos de agua volando a baja altura sobre Yellowknife, al tiempo que el oscuro humo cubre la capital de los Territorios del noroeste, que son muy poco poblados.

En este sentido, las autoridades pronosticaron que el fuego, a unos 16 km (10 millas) al noroeste de la ciudad, podría tocar las afueras el sábado 19 de agosto, en el caso de que no llueva.

#CAF members construct firebreaks and continue their work in the vicinity of Yellowknife and Dettah as part of #OpLENTUS. As the situation develops, we will scale and adjust as necessary to provide the best support to the #NWT. pic.twitter.com/DAnu8Rc0DN

— JTF North / FOI Nord (@JTFN_FOIN) August 17, 2023