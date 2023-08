Washington, DC.- En vista de que algunos estados de Estados Unidos están siendo azotados por feroces incendios forestales que han dejado decenas de muertos, cientos de viviendas destruidas y cientos de miles de millones de dólares en daños los Centers For Disease Control and Prevention (CDC) emitieron una guía de cómo mantenerse a salvo en los incendios forestales.

Inicialmente, los CDC instan a prestar particular atención a los pronósticos meteorológicos locales. Sobre todo, en aquellos estados y ciudades que son propensos a ser afectados por las condiciones de incendios.

Asimismo, la agencia sugiere seguir las instrucciones emitidas por los funcionarios locales de gestión de emergencias.

Los incendios forestales generan grandes cantidades de humo. Por lo que es imprescindible que todas las personas reduzcan su exposición al humo. Este puede irritar los ojos, la nariz, la garganta y puede llegar a ocasionar el colapso de los pulmones.

There can still be health hazards after a wildfire ends.

✅ If you evacuated, don’t return home until authorities say it’s safe.

✅ Be careful around damaged buildings and structures.

✅ Take steps to protect yourself against ash when you clean up.

More: https://t.co/vxBcE7JV9i pic.twitter.com/lASr53voG4

— CDC (@CDCgov) August 14, 2023