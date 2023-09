Más de 10.000 desaparecidos y más de 2.300 fallecidos por inundaciones en Libia

Derna, Libia.- Una devastadora tormenta Daniel reventó represas ocasionando mortales inundaciones que arrasó con hasta una cuarta parte de la ciudad oriental de Libia, Derna, donde se teme que al menos 10.000 personas están desaparecidas.

Hasta ahora, solo en Derna se han registrado más de 2.300 cadáveres, pero las autoridades prevén que la cifra de muertos siga creciendo. Este fenómeno climático atravesó el Mediterráneo hacia Libia que está afectada por una década de conflicto bélico.

Se estima que esta ciudad costera de Libia alberga unos 125.000 habitantes. Tras el paso de la tormenta Daniel, se vieron cientos de vehículos volcados, árboles derribados, casas y edificios abandonados e inundadas.

Hichem Abu Chkiouat, Syrian Civil Aviation Minister y miembro del comité de emergencia de la administración que controla Derna, declaró, «Regresé de Derna. Es muy desastroso. Hay cadáveres por todas partes: en el mar, en los valles, debajo de los edificios».

Además añadió Abu Chkiouat, «El número de cadáveres recuperados en Derna supera los 1.000». A lo que sentenció, «No exagero cuando digo que el 25% de la ciudad ha desaparecido. Muchos, muchos edificios se han derrumbado».

