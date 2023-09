Cientos de muertos por poderoso terremoto en Marruecos

Marrakech, Marruecos.- Un catastrófico terremoto en Marruecos que alcanzó una magnitud de 7.2, el viernes 8 de septiembre por la noche, ha dejado 820 muertos y más de 670 heridos, de los cuales 250 están graves, destrozando edificios lo que ha obligado a los sobrevivientes a abandonar sus hogares.

El temblor del 8 de septiembre de 7.2 sacudió las montañas del Alto Atlas de Marruecos, y según los funcionarios la mayoría de las víctimas se ocasionaron en las zonas montañosas de más difícil acceso.

El Ministerio del Interior confirmó los números de muertos y heridos, del terremoto más mortal que ha sufrido Marruecos en más de 60 años. Además resaltó que los residentes sobrevivientes pasaron la noche al aire libre, por miedo de regresar a sus casas.

Algunos edificios de la ciudad vieja de Marrakech, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, no se salvaron de los estragos del poderoso terremoto. Ni siquiera las mezquitas se salvaron del fuerte sacudón.

Por el momento, los equipos de rescate excavan entre los escombros, por lo que se prevé que las cifras de muertos y heridos siga en aumento.

