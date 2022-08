Más de 1.000 fallecidos por «monzón monstruoso»

Pakistán, Pakistán.- A causa del «monzón monstruoso» se han contabilizado al menos 1.033 fallecidos y otros miles damnificados en Pakistán, tras declararse en emergencia este 28 de agosto por las repentinas inundaciones.

Como consecuencia del «monzón monstruoso», el gobierno de Pakistán solicitó ayuda internacional. De esta manera, tanto Reino Unido, Estados Unidos, China y Emiratos Árabes Unidos, respondieron a este llamado de emergencia.

Ver más: Atentado terrorista en Guayaquil, Ecuador deja saldo negativo

Sin embargo, se necesitan más fondos para que el gobierno de este país pueda afrontar las peores inundaciones que han impactado a Pakistán en los últimos 12 años. Así pues, el gobierno de Pakistán etiquetó como «una catástrofe climática grave» las consecuencias del «monzón monstruoso».

Según la National Disaster Management Authority de Pakistán, al menos 1.033 personas han muerto. De estos, 119 fallecieron en las últimas 24 horas. Al mismo tiempo que miles de personas están sin hogar, y los cultivos y pueblos fueron arrasados.

Just IN:— Flash floods wreak havoc in Pakistan; 4.6 million people affected: 300,000 homeless; over 1000 dead. 90% crops in sindh province ravaged. pic.twitter.com/Y56DAcy6JM

— South Asia Index (@SouthAsiaIndex) August 26, 2022