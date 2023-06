Indecentes amenazas de ex embajador Armando Benedetti a Petro

Bogotá, Colombia.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro habría recibido financiamiento de Nicolás Maduro, en su campaña electoral de acuerdo con información del embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti quien lanzó amenazas con revelar secretos de Petro que podrían llevarlo a prisión

Se estima que el financiamiento de Maduro y otros, alcanzaría el monto de 3.3 millones de euros. La revista Semana de Colombia, publicó una serie de audios enviados a la ex jefe de gabinete de Petro, Laura Sarabia.

Sarabia también fue destituida por el caso de la niñera que envuelve al presidente Petro. Seguido de amenazas que emitió su amigo y funcionario de su gestión Benedetti, quien fue su jefe de campaña, con la amenaza, «Nos hundimos todos, nos vamos presos».

El ex embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti lanzó amenazas a Gustavo Petro

El ahora ex embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti en un perfecto castellano insultó, «¿O quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata?… Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos, sí, ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes».

Del mismo modo, Benedetti siguió, «Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político (…). Y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo. Exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti».

Los audios de @RevistaSemana han sido manipulados. Pido excusas al presidente @petrogustavo y a @laurisarabia por la agresión y el ataque malintencionado que NO viene de mi parte. — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 5, 2023

Un Benedetti con un lenguaje impresentable y un ego inflado concluyó, «Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé. Además, lo que te voy a decir no es una amenaza (…) veo que esto me puede emputar, y ahí nos caemos todos».

Finalmente, estas grabaciones generan repudio en los sectores políticos de Colombia. Sin embargo, Benedetti pidió disculpas a Petro, «por la agresión y el ataque malintencionado, que no viene de mi parte». Al tiempo en el Twitter de Armando Benedetti, el «grandilocuente» político sin ser muy imaginativo dijo, «han sido manipulados».

