Las reformas de Gustavo Petro ameritan la renuncia de su gabinete

Bogotá, Colombia.- Gustavo Petro, presidente de Colombia pidió la renuncia de todo su gabinete luego de un discurso donde criticó fuertemente las dificultades de trámite que han tenido sus reformas sociales en el Congreso.

De acuerdo con la confirmación de la Presidencia de este país, esta sería la segunda ocasión en que Petro «sacude» a su gobierno luego de la salida de sus ministros de Educación, Cultura y Deporte; precedidos por Alejandro Gaviria, Patricia Ariza y María Isabel Urrutia respectivamente.

Ver más: Hijo del presidente Petro investigado por la Fiscalía de Colombia

Esta solicitud de Petro muestra las costuras de una crisis gubernamental que se da en medio de un espaldarazo del partido Conservador y Liberal, a la reforma de salud. No obstante, fue aprobada el miércoles 26 de abril, en su primer trámite por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, pide la renuncia de su gabinete por problemas de trámite de sus reformas sociales

El reformista colombiano dijo el pasado 18 de abril que la reforma a la salud, «Es la prueba de fuego de la coalición mayoritaria. Son las reformas fundamentales que aplican el programa de Gobierno que el pueblo eligió».

Presidente @petrogustavo: Colombia tiene uno de los mejores sistemas de salud en el mundo. No lo digo yo, lo dice la revista @TheLancet. Por supuesto hay mucho por mejorar pero no podemos destruir lo que hemos construido. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) April 26, 2023

En líneas generales la reforma a la salud de Gustavo Petro quiere llevar la atención sanitaria a todos los rincones del país. Además Petro dice que pretende fortalecer la atención primaria y la prevención de enfermedades.

Durante su intervención en la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela, el Presidente @petrogustavo habló de los conceptos que unen a los países de Latinoamérica: Democracia, Libertad y Paz. #ConferenciaPorVenezuela 🌏🤝🇻🇪 pic.twitter.com/a1b6Z4DY6d — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 25, 2023

Sin embargo, esta reforma a la salud, ha sido fuertemente criticada porque busca cambiar el sistema de salud del país en su totalidad. Pero, lo hace desde el desconocimiento de los logros del sistema actual, aunque no es una conducta novedosa, ya que es una narrativa ampliamente repetida por los dirigentes de izquierda de la región.

Ver más: Excongresista Aída Merlano fue extradictada a Colombia

Como respuesta a esta propuesta, el cuestionado Nobel de la Paz y expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos publicó un tuit con su opinión, «Presidente Gustavo Petro: Colombia tiene uno de los mejores sistemas de salud en el mundo. No lo digo yo, lo dice la revista The Lancet. Por supuesto hay mucho por mejorar, pero no podemos destruir lo que hemos construido».

Video: Las próximas elecciones de Colombia