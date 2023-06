Hombre apuñaló a cuatro niños en parque de Annecy, Francia

Annecy, Francia.- Un acto detestable y cobarde consternó a la ciudad francesa de Annecy, cuando un hombre sirio de 31 años, correteó y apuñaló a cuatro niños y a dos adultos (incluyendo al actor material del hecho) en un parque de la ciudad.

De acuerdo a los medios locales, los adultos heridos no están graves, sin embargo, dos de los niños, aparentemente están muy graves.

El hombre autor de este cobarde hecho fue identificado como Abdalmasih H., de ciudadanía Siria, autodefinido como cristiano, cuando solicitó el estatuto de refugiado en 2013 en Suecia.

De acuerdo con las fuentes policiales, el cobarde Abdalmasih se casó con una ciudadana Sueca con quien tiene un hijo de tres años de edad. No obstante, estaba viviendo en Francia desde finales del año 2022.

Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 8, 2023