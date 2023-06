Hallan 45 bolsas con restos humanos en barranco

Guadalajara, México.- Las autoridades del estado de Jalisco, al oeste de México hallaron 45 bolsas con restos humanos, el jueves 1 de junio, sin embargo se desconoce el número de víctimas, pero se especula que entre estos restos podrían estar algunos de los ocho jóvenes desaparecidos la semana pasada.

En un comunicado la Fiscalía de Jalisco informó que algunos restos hallados, «coincidían con las características físicas de algunos de los jóvenes» que estaban siendo, activamente, buscados. Los familiares están a la espera de confirmar esta información.

Por ahora estas bolsas con humanos comprende tanto hombres como mujeres. Según las autoridades fueron hallados en la barranca de Mirador del Bosque. Un lugar en las afueras de Guadalajara, la capital del estado de Jalisco.

El barranco donde fueron hallados los restos humanos está a una profundidad de aproximadamente 40 metros. Al epicentro de los hechos hicieron acto de presencia el Equipo de Bomberos, Protección Civil y un helicóptero para realizar labores en el lugar.

El jueves 1 de mayo por la noche, la Fiscalía detalló, «La extracción en dicha zona no ha culminado y se seguirá con los trabajos hasta agotar por completo la recolección de indicios, aún en condiciones complejas por la profundidad y la pendiente».

