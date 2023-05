AMLO «agradece» al Congreso de Perú por declararlo «persona non grata»

Ciudad de México, México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), agradeció a la comisión del Congreso de Perú que lo declaró como «persona non grata» reiterando que ese calificativo es un «orgullo» para él.

Esta Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú, aprobó, el lunes 22 de mayo, una moción de rechazo a las declaraciones de López Obrador sobre asuntos internos de Perú, lo que llevó a encasillarse como «persona no grata».

En su rueda de prensa matutina, AMLO dijo, «Muchas gracias, muchas gracias por declararme «persona non grata» porque me sentiría yo mal si esos legisladores y la señora que detenta el poder (Dina Boluarte) me entregaran una condecoración o me aplaudieran. A lo mejor me produciría vergüenza, me sentiría muy mal».

La moción en el Congreso recibió una votación a favor de 11 votos, 1 en contra y 3 abstenciones de los integrantes del grupo de trabajo legislativo. Los mismo rechazaron las «inaceptables declaraciones» de AMLO, quien etiquetó -ligeramente- como «usurpadora» a la presidente de Perú, Diana Boluarte.

Al mismo tiempo, AMLO añadió que la actual presidenta de Perú debería dejarle «la Presidencia al que ganó en una elección libre y democrática, a Pedro Castillo». Refiriéndose al nefasto episodio que protagonizó el expresidente Castillo, cuando dio un fallido «autogolpe de Estado» el 7 de diciembre de 2022.

En conclusión, López Obrador pidió al pueblo peruano, «que se empodere» ante lo que llamó una «élite, una minoría rapaz» y frente a los «políticos corruptos, traficantes de influencia, periodistas vendidos, alquilados, intelectuales alcahuetes».

Desde su óptica, López Obrador otorgó asilo político a la esposa e hijos de Pedro Castillo. Decisión que tomó porque supuestamente este fue víctima de un golpe de Estado «de la oligarquía». Además dijo que Boluarte, «fue impuesta» en la presidencia que tiene «como 25 % de aceptación».

