Greta Thunberg arremete contra los líderes por cambio climático

Milán, Italia.- La joven activista ecologista sueca, Greta Thunberg, denunció los «30 años de bla bla» sobre el clima por parte de los líderes mundiales, acusándolos de haber «ahogado» las esperanzas de los jóvenes con sus «huecas promesas».

Greta Thunberg, inundada en aplausos de 400 jóvenes de todo el mundo reunidos en Milán por iniciativa de la ONU, un mes antes de la crucial conferencia climática COP26.

Así declaró la joven activista, «No hay un planeta B, no hay planeta bla bla, bla bla bla, bla bla bla, economía verde bla bla, neutralidad de carbono para 2050 bla bla».

Enseguida, recalcó, «Eso es todo lo que escuchamos por parte de nuestros llamados líderes: Palabras. Palabras que suenan bien pero que no han provocado ninguna acción. nuestras esperanzas y sueños se ahogan en sus palabras de promesas vacías».

“We can no longer let the people in power decide what hope is. Hope is not passive. Hope is not blah blah blah. Hope is telling the truth. Hope is taking action”

My speech at #Youth4Climate #PreCOP26 in Milan. pic.twitter.com/BA62GpST2O

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 28, 2021