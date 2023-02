¿Quién gana? a un año de la invasión de Rusia en Ucrania

Kiev, Ucrania.- Hoy 24 de febrero se cumple un año de la invasión de Rusia en Ucrania, donde los expertos precisan que la guerra dejó al descubierto las fortalezas y debilidades de los rusos y ucranianos, donde además se demuestra la capacidad de acción de la Unión Europea e instituciones internacionales.

En este sentido, Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, sentenció que a parte de Ucrania, Rusia es el gran perdedor de la guerra porque hoy por hoy, «se convierte en un Estado paria».

Ver más: Vladímir Putin suspende su participación del tratado nuclear

En líneas generales comentó que las grandes organizaciones de Defensa en conjunto, como por ejemplo la OTAN, son grandes ganadores porque de alguna manera se han «federalizado», recibiendo un gran impulso en su proceso de integración recuperando los nexos transatlánticos.

En el campo de las energía renovables, Priego afirma que «no tanto por limpias, sino porque evitan la dependencia de terceros». Además explicó que gana Estados Unidos por recuperar su realidad e identidad, escapando de «de la esquizofrenia entre el populismo de Trump y el pacifismo de Obama».

Join me as I deliver remarks ahead of the one-year anniversary of Russia’s brutal and unprovoked invasion of Ukraine. https://t.co/5oU0E5T3aS

— President Biden (@POTUS) February 21, 2023