Falleció la Reina Isabel II a sus 96 años

Balmoral, Escocia.- La Reina Isabel II falleció a sus 96 años de edad este jueves, 8 de septiembre, mientras estaba bajo supervisión médica luego de que los médicos expresaran su preocupación por la salud de la reina, en el Palacio de Buckingham.

En un comunicado de prensa se precisó lo delicado de la situación de la Reina Isabel antes de fallecer, «Tras una evaluación mayor esta mañana, los doctores de la reina están preocupados por la salud de Su Majestad y han recomendado que permanezca bajo supervisión médica».

Como respuesta a esta situación el príncipe Carlos viajó hacia Balmoral con Camila, la duquesa de Cornwall. Mientras que El duque de Sussex, Harry, llegó a Escocia, pese a que la duquesa Meghan, permanecería en Londres.

Por su parte, el príncipe Andrés, duque de York, y el conde y la condesa de Wessex, Eduardo y Sofía, también se encuentran en la residencia escocesa, a unos 64 km al oeste de Aberdeen.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022