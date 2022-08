Encándalo en la Corona Británica

Londres, Reino Unido.- Un nuevo escándalo orbita en la Corona Británica, en específico al príncipe Carlos, heredero al trono inglés, quien habría aceptado en el año 2013 una donación de un millón de libras, es decir, más de $1.200 millones según aseguró el The Sunday Times.

El periódico explicó que el heredero de la corona británica recibió este dinero como una donación de la familia del terrorista saudí Osama bin Laden, directamente de Bakr bin Laden.

Ver más: Banco Central de Chile interviene mercado de divisas

El escándalo deriva porque la donación viene del patriarca actual de la rica familia saudita, y su hermano Shafiq, ambos hermanastros por parte de padre de Osama. Asimismo, hay que recordar que el fundador de Al Qaeda fue ejecutado en Pakistán para el año 2011 en una operación militar estadounidense.

De la misma manera, The Sunday Times precisó que no hay existen pruebas de que los hermanastros tuvieran algo que ver con las actividades del dirigente islamista. Cuyo padre de origen yemení, el millonario Mohammed bin Awad Bin Laden, muriera en 1967 en un accidente aéreo.

🤝 397 official engagements

🏙️ 84 towns & 42 UK counties

🌐 4 overseas tours

From the Scillies to Skye, Cookstown to Cambridge, watch highlights from The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall's 2021/22 year in review. pic.twitter.com/sG1mtyVgNH

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) June 30, 2022