Estadounidenses tienen de 24 a 48 horas para salir de Ucrania

Washington, DC.- Ante la creciente posibilidad de que Rusia invada a Ucrania la próxima semana, Estados Unidos alertó, este viernes, a sus ciudadanos abandonar el país en las próximas 48 horas, al tiempo que moviliza alrededor de 3.000 soldados más en Polonia.

De modo que, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Bliken, y el asesor de Seguridad Nacional de The White House, Jake Sullivan advirtieron sobre el «riesgo elevado» de que Rusia invada a Ucrania durante los JJ. OO., que finalizan el 20 de febrero.

Ver más: Nuevos ejercicios militares en Bielorrusia encienden las alarmas

Por su parte, Jake Sullivan reconociendo que no hay certezas sobre este escenario, pero dejando claro que Rusia tiene en su frontera con Ucrania, «todas las fuerzas que necesita para lanzar una gran operación militar».

Asimismo, Sullivan añadió, «Nuestra impresión de que la acción militar podría ocurrir cualquier día, antes de que acaben los Juegos Olímpicos, es cada vez más rotunda. Es una posibilidad muy, muy clara».

I had a productive call with Ukrainian Foreign Minister @DmytroKuleba on our continued efforts to support Ukraine and deter Russia from further aggression. Our support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity is unwavering.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 11, 2022