Miles de soldados de Estados Unidos llegan al aeropuerto de Rzeszów

Cracovia, Polonia.- Algunas tropas estadounidense llegaron, este sábado, al aeropuerto de Rzeszów, al sureste de Polonia, en cumplimiento de su anuncio donde prometio que desplegaria 3000 soldados para apoyar el flanco oriental de la OTAN.

Asimismo, desde el aeropuerto de Rzeszów, el mayor del ejército polaco, Przemysław Lipczyński, informó que un primer avión Beechcraft C-12 Hurón, de transporte ligero aterrizó a las 9:00 hora GMT.

De esta manera, el mayor Lipczyński, explicó que la unidad desplegada en Polonia pertenece a la 82 División del Ejército de Estados. El mismo que en el pasado jugó un rol importante en Irak y Afganistán.

De esta manera, se va materializando la promesa del gobierno de Estados Unidos, cuando se comprometió a apoyar en la tensión de una posible invasión de Rusia a Ucrania. Esta decisión también es ejecutada por los más de 120.000 soldados rusos movilizados a la frontera con Ucrania.

