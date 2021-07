Erupción del Volcán Taal

Talisay, Filipinas.- El volcán Taal activo despertó, este jueves, y así lo indicó el Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS) en un comunicado.

El volcán Taal es un volcán activo situado en la costa oeste de la isla de Luzón, en Talisay y San Nicolás en Batangas. Es una isla en el lago Taal, se encuentra aproximadamente a 50 kilómetros de la capital, Manila.

Al mismo tiempo, la agencia instó, este jueves, a la evacuación de miles de personas en las cercanías de un volcán al sur de Manila, después de que entrara en erupción.

Taal Volcano is at ALERT LEVEL 3 (magmatic unrest) since 1 July 2021. DOST-PHIVOLCS is closely monitoring the volcano’s condition and any new development will be relayed to all concerned.https://t.co/LAXzeYsWTw#HandaAngMayAlam #ScienceForThePeople pic.twitter.com/zn6rkTiNU9

