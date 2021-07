El huracán Elsa preocupa en Surfside

Miami, FL.- El huracán Elsa dejó, este viernes, de ser una tormenta y se convirtió en el primer huracán de la temporada en formarse en el Atlántico.

El pronóstico de la tormenta de categoría 1, según el National Hurricane Center (NHC, por sus siglas en inglés), apunta a que se dirigirá hacia las Antillas y luego a la península de Florida.

Esta posible trayectoria suma preocupaciones a los trabajos de rescate en la ciudad de Surfside. Donde decenas de personas permanecen desaparecidas tras el derrumbe del edificio Champlain Towers South el pasado 24 de junio.

Su trayectoria causará tormentas y fuertes vientos el sábado por la tarde al sur de la isla La Española, afectando a República Dominicana y Haití.

Here are the 11 AM EDT Key Messages for Tropical Storm Elsa. Tropical Storm Warnings and Watches issued for portions of Cuba. More info: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/b7d7PcDK7x

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 3, 2021