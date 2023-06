El papa Francisco será operado de emergencia

Ciudad del Vaticano.- El papa Francisco de 86 años de edad fue ingresado, el miércoles 7 de junio, al Gemelli Hospital de Roma para ser operado del intestino por el riesgo de una obstrucción intestinal, por lo que estará hospitalizado por varios días.

En un comunicado, la Santa Sede informó sobre el papa Francisco, «A primera hora de la tarde, el Papa será sometido bajo anestesia general a una intervención quirúrgica de laparotomía y cirugía plástica de la pared abdominal con prótesis».

De este modo, el papa llegó al centro hospitalario luego de terminar su Audiencia General de la Mañana. Una vez en el hospital fue llevado al piso 10 donde está el área de gastroenterología.

No obstante, el Vaticano detalló que, «la operación, dispuesta en los últimos días por el equipo médico que asiste al papa, se ha hecho necesaria a causa de una hernia incisional incarcerada que está provocando síndromes suboclusivos recurrentes, dolorosos y que empeoran».

