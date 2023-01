El papa Francisco declaró, «Ser homosexual no es un delito»

Ciudad del Vaticano, Vaticano.- El papa Francisco dijo «Ser homosexual no es un delito», en una entrevista de AP criticó las leyes que criminalizan la homosexualidad como «injusta», ya que Dios ama a todos por igual instando a los obispos que apoyan esas leyes a refugiar a las personas LGBTQ en la Iglesia.

Del mismo modo el papa argentino atribuyó este tipo de comportamientos a contextos culturales. Sin embargo, los obispos deben atravesar un proceso de cambio para tener la capacidad de reconocer la dignidad de todos.

Asimismo comentó el papa «También el obispo tiene un proceso de conversión». Añadiendo que deben «ternura, por favor, ternura, como la tiene Dios con cada uno de nosotros».

En la actualidad, por lo menos 67 países o juridicciones del mundo penalizan las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo. De estos, 11 países puende aplicar pena de muerte de acuerdo con The Human Dignity Trust.

Pope Francis, in an exclusive interview with @AP, says "the world is obsessed with having weapons" and that war was a path of arrogance compared to negotiation and dialogue. #TheAPInterview pic.twitter.com/a2V0GnkvMd

— The Associated Press (@AP) January 25, 2023