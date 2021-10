EE. UU. y el talibán se reúnen por primera vez desde salida de Afganistán

Kabul, Afganistán.- El Gobierno de Estados Unidos y los talibán mantendrán, este fin de semana, sus primeras reuniones presenciales desde la retirada estadounidense de Afganistán, según informó un portavoz del Department of State (DOS).

Asimismo aseguró que, las reuniones tendrán lugar en Doha, Catar, este sábado y el domingo, y en ellas participarán «altos representantes» de los talibán.

Al mismo tiempo, Washington se reservó quien representará al Gobierno de Joe Biden en los encuentros.

El portavoz, también anunció que la «prioridad» de Estados Unidos en las reuniones será la salida de los pocos estadounidenses y otros extranjeros que siguen en Afganistán, así como la de los afganos con los que Washington tiene «un compromiso».

