Biden confirma retirada condicionada de tropas de Afganistán

Kabul, Afganistán.- El presidente Biden, decidió en consulta con su equipo de seguridad nacional, ceñirse a la fecha límite del 31 de agosto para retirar las tropas de Afganistán.

Esto, según un alto funcionario de la administración, que también aseguró que, Biden tomó la decisión consciente de los riesgos de seguridad de permanecer más tiempo en el país.

Al mismo tiempo, Biden solicitó planes de contingencia en caso de que determine en una fecha posterior que Estados Unidos necesita permanecer en el país por más tiempo.

Por otro lado, el presidente de EE. UU., en una reunión virtual de emergencia con los líderes de los aliados más cercanos, hizo de los riesgos de seguridad para su personal, sobre el terreno un punto central de su explicación para mantener el plazo de retirada autoimpuesto del 31 de agosto.

Since August 14, the U.S. has evacuated and facilitated the evacuation of approximately 82,300 people on US military and coalition flights. Since the end of July, we have re-located approximately 87,900 people on US military and coalition flights.

— The White House (@WhiteHouse) August 25, 2021