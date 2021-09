Crisis de submarinos enfrenta a EE. UU. y Australia con Francia

Nueva York, NY.- La “crisis de los submarinos” que ha enfrentado a Francia con EE. UU. y Australia, “no es un asunto bilateral francés, sino que afecta al conjunto de la Unión”, agregó hoy Borrell, Alto Representante de la política exterior europea.

Luego de una reunión informal del Consejo de ministros de la Unión Europea, en Nueva York, Josep Borrell compareció en nombre del consejo y afirmó, “la clara solidaridad con Francia” y considerar que esto “puede afectar a nuestra relación con Estados Unidos y Australia”.

Al mismo tiempo Borrell, cree que ese acuerdo de una alianza militar alcanzado entre EE. UU., Australia y el Reino Unido, más la anulación de un contrato de compra de submarinos franceses contradice los principios europeos.

Esto principios europeos se fundamentan en una mayor cooperación y menor fragmentación entre los socios trasatlánticos, principalmente en la zona del mar meridional de China.

