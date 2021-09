Volcán arrasó con casas y cultivos en España

Isla La Palma, España.- Un volcán entró en erupción, este domingo, aproximadamente a las 15:12 (hora España), en la isla La Palma, integrante del archipiélago atlántico de Canarias.

Según la primera estimación del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), este volcán ha emitido entre 6.000 y 9.000 toneladas diarias de dióxido de azufre (SO2). Además, avanza a 700 metros por hora, arrasando a su paso casas y cultivos.

Ver más: Rechazo por masiva muerte de más de 1400 delfines en Islas Feroe

Afortunadamente, la erupción del volcán del municipio palmero de El Paso no ha provocado víctimas personales. Sin embargo, está dejando una situación “desoladora” en la zona.

Así lo expresó el presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, pues la lava “se come literalmente viviendas, infraestructuras y cultivos que va encontrando en su camino hacia la costa del valle de Aridane”.

An INVOLCAN team is at this moment preparing to measure sulfur dioxide (SO2) and the chemical composition of the plume, as well as to take thermography images, in the area of the eruptive focus @guardiacivil #GuardiaCivil #LaPalmaeruption pic.twitter.com/QjPjPOIHRD

— INVOLCAN (@involcan) September 20, 2021