Confinamiento indefinido en Shanghái por covid-19

Shanghái, China.- Las autoridades de Shanghái anunció la prórroga indefinida del confinamiento tras el repunte de los casos de covid-19, luego de que el lunes se hicieran las pruebas a 26 millones de habitantes.

En este sentido, la Alcaldía de Shanghái resaltó que la medida estará vigente hasta que se analicen todas las pruebas, y se alcance un mapeo de la situación epidemiológica. Al tiempo, se defendió que estas pruebas a gran escala buscan frenar la propagación.

De la misma manera, el Ministerio de Sanidad de China destacó que durante las últimas 24 horas se detectaron más de 16.000 casos de covid-19. Lo que se considera la cifra más alta en los dos últimos años.

Inicialmente, la ciudad de Shanghái entró en confinamiento el 28 de marzo como respuesta al aumento drástico de contagios. De esta forma, más de 13.000 contagios corresponden a Shanghái y 1.700 contagios a la provincia de Jilin.

