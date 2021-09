Comisión confirmó abusos sexuales en el Congo por parte de la OMS

Ginebra, Suiza.- Al menos 21 empleados de la Organización Mundial de la Salud (OMS), son sospechosos de haber cometido abusos sexuales contra mujeres y niñas, durante la respuesta al brote de ébola sufrido por la República Democrática del Congo entre 2018 y 2020, concluyó hoy una comisión investigadora interna.

Asimismo, esta comisión determinó tras doce meses de pesquisas que a algunas de las víctimas se les prometieron empleos a cambio de relaciones sexuales.

También, la comisión recibió denuncias de nueve posibles violaciones, así como extorsiones a mujeres que fueron obligadas a abortar tras sufrir estos abusos.

Tras conocerse los resultados preliminares de la investigación, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió perdón a las víctimas.

