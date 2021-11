Biden en la COP26 «Esta es la década que determinará las próximas generaciones»

Glasgow, Reindo Unido.- El presidente Biden, pidió este lunes que la cumbre del clima COP26 de Glasgow sea, “el punto de partida de una década de ambición e innovación” para combatir la “amenaza existencial” del cambio climático.

Biden en su intervención ante la conferencia, expresó, “Esta es la década que determinará las próximas generaciones. Es la década decisiva en la que tenemos la oportunidad de demostrarnos que podemos mantener el objetivo de (limitar el calentamiento a) 1.5 grados”.

El estadounidense hizo hincapié en que el cambio climático “no es algo hipotético”. Por el contrario, afecta ya a las vidas de muchas personas cada día, también en su propio país, en forma de incendios descontrolados, inundaciones o sequías.

Al mismo tiempo, Biden subrayó, “Ninguno de nosotros puede escapar a lo peor de lo que está por venir si no conseguimos aprovechar este momento”.

“That desperate hope, is why the world is looking to you and why you are here”

— Sir David Attenborough, #COP26 People's Advocate, speaking at the Opening Ceremony.#TogetherForOurPlanet pic.twitter.com/YZrOwFxuAw

— COP26 (@COP26) November 1, 2021