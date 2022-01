Australia igualó pico de calor de hace 62 años

Sídney, Australia.- Al noroeste de Australia, en la localidad de Onslow se registró este jueves el pico de calor más alto de temperatura de 50,7°, igualando al día más caluroso del país oceánico, detectado en el desierto australiano en 1960.

Por su parte, el meteorólogo Ben Domensino, publicó por medio de un tweet que, «Si se confirma, la temperatura de 50,7 grados en el aeropuerto de Onslow, en Australia Occidental. Es similar a la temperatura más alta que se haya registrado en el Hemisferio Sur».

Asimismo, Australia es característico por sus temperaturas extremas durante el verano austral. Donde hace 62 años, registró en el recóndito pueblo de Oodnadatta, en el centro del país, el récord de 50.7°.

