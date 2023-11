Accidente aéreo deja cinco soldados de operaciones especiales muertos

Washington, DC.- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin informó que cinco soldados de operaciones especiales estadounidenses murieron en un accidente aéreo, cuando su helicóptero se estrelló en el Mar Mediterráneo durante un entrenamiento.

El suceso ocurrió el pasado viernes 10 de noviembre, pero fue hecho público el domingo 12 de noviembre, por las autoridades estadounidenses.

Por su parte, el U.S. European Command destacó que lanzaron algunas operaciones de búsqueda y rescate inmediatamente al accidente. No obstante, por ahora se está desarrollando la investigación pertinente para dar con el origen del suceso.

De este modo, el Comando Europeo que es el encargado de supervisar las operaciones militares del país en Europa y algunas zonas del Medio Oriente, confirmó el accidente el día sábado 11 de noviembre.

Sin identificar al helicóptero del siniestro el Comando Europeo destacó, «Podemos decir definitivamente que la salida del avión estuvo puramente relacionada con el entrenamiento y no hay indicios de actividad hostil».

We mourn the tragic loss of five U.S. service members during a training accident in the Mediterranean Sea late Friday evening.

My prayers are with the patriots we have lost and their families, loved ones, and teammates.https://t.co/vMdK92p5Zw

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) November 12, 2023