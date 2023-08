Se estrelló avión militar cerca de la base Marine

San Diego, CA.- Un avión militar de Estados Unidos se estrelló muy cerca de la Marine Corps Lugstasie Miramar (MCAS) de San Diego, de acuerdo a un informe de prensa, que citó a los funcionarios no identificados el viernes 25 de agosto.

Por el momento, se desconocen las causas del accidente del F/A-18 Hornet, según adelantos de ABC News y Fox News. Así pues, Fox informó que solo había un piloto a bordo pero se desconoce su estado.

Así pues, las autoridades no han comentado sobre sí habían otras personas en el vuelo. Por ahora, el Pentágono tampoco ha ofrecido comentarios al respecto.

Un comunicado de la base en California declaró que el avión se estrelló en un área remota en terrenos del gobierno. Muy cerca de una carretera interestatal alrededor de las 11:54 pm del jueves 24 de agosto. No obstante, fue calificado como «un accidente».

