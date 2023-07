Mueren cinco mexicanos en accidente de helicóptero en Nepal

Everest, Nepal.- Una familia de cinco mexicanos murieron en un trágico accidente de helicóptero mientras hacían un recorrido aéreo por el Everest en Nepal, considerada la montaña más alta del planeta, de acuerdo con el gerente de operaciones y seguridad de la compañía nepalí, Raju Neupane.

Según las confirmaciones se sabe que la familia mexicana estaba conformada por una pareja más sus tres hijos. Habían partido cerca de Lukla, punto de inicio de las expediciones para escalar el Everest.

El helicóptero de la compañía Manang Air se dirigía a Katmandú, la capital del país nepalí cuando ocurrió el accidente. Exactamente el helicóptero cayó en una zona de Lamajura.

La Civil Aviation Authority Nepal (CAAN) identificó a los turistas mexicanos fallecidos como:

Basanta Bhattarai, jefe de la administración local precisó que los equipos de rescate consiguieron en la mañana del martes 11 de julio a cinco mexicanos. No obstante, seguían buscando a la sexta víctima.

Manang Air 9N-AMV (AS50) crash update: All 6 dead bodies have been air-lifted to T.U. Teaching Hospital, Kathmandu for post-mortem.

— Civil Aviation Authority of Nepal (@hello_CAANepal) July 11, 2023