Accidente vehicular con una patrulla del CMPD en South Division

Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) están investigando un accidente vehicular que involucra a un vehículo del CMPD cerca de la intersección de Johnston Road y Brixham Hill Avenue en South Division.

The Major Crash Investigation Unit is investigating a vehicle crash involving a CMPD cruiser in the South Division. See full release: https://t.co/kV1RU4eyjU pic.twitter.com/EXqOcj1XmC

— CMPD News (@CMPD) July 11, 2025