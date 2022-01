Vendedores ambulantes toman las calles de Nueva York

Nueva York, NY.- Vendedores ambulantes manifestaron en la ciudad de Nueva York para expresar su inconformidad de las continuas multas que reciben, al mismo tiempo que solicitan se regularice su situación.

Pese a que estos vendedores ambulantes no están ni cerca de las calles más concurridas por turistas de Nueva York, son víctimas de la burocracia, las multas y a veces maltratos por parte de las autoridades.

El pasado jueves, cerca de 200 personas se concentraron en la plaza Herald Squeare, en la calle 34 y Brooklyn, para solicitar a los legisladores estatales apoyo. Específicamente, piden apoyo en dos nuevas propuestas de ley para que trabajadores ambulantes reciban un permiso de venta.

"Street vendors are our smallest businesses, and their rights must be protected at every level of government.

The legalization of their work and the recognition of their importance to New York City are long overdue. New York must pass S1175 / A5081 now"

