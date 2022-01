Colapsó puente a horas de la llegada de Biden

Pittsburgh, PA.- En Pittsburgh colapsó puente, apenas horas antes de que el presidente Biden llegará a la ciudad para dar un discurso sobre su plan de infraestructura, como consecuencia fuentes oficiales reportaron al menos 10 personas heridas.

El jefe de Bomberos de Pittsburgh, Darryl Jones, en declaraciones a los medios locales corroboró que tres de las 10 personas heridas, fueron trasladados a un hospital. Asimismo, descartó que alguna de las víctimas corriera peligro mortal.

Por su parte, la Office of Protection Services (OPS) de la ciudad de Pittsburgh, informó del derrumbe del puente que conecta la Avenida Forbes con el Parque Frick.

Al mismo tiempo, la visita del presidente Biden, continúa programada y se espera que pueda ofrecer su discurso. De hecho, entre muchos temas, Biden tendría en su agenda hablar sobre su plan de infraestructuras, que está aprobado por el Congreso.

@PghFireFighters President Ralph Sicuro discusses public safety issues with President Joe Biden today while @POTUS visits the site of the bridge collapse in Pittsburgh today. pic.twitter.com/Mc29nzLn53

— Pittsburgh Fire Fighters (@PghFireFighters) January 28, 2022