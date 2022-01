Despedida en Nueva York al agente Jason Rivera

Nueva York, NY.- La Quinta Avenida de Nueva York fue tomada, este viernes, por miles de agentes de la policía, con el propósito de despedir a su colega, el policía Jason Rivera, de 22 años, que fue asesinado en una balacera la semana pasada.

Mayormente, los policías que tomaron las calles eran del New York Police Department, sin embargo, hubo colegas de otros cuerpos de ciudades vecinas que se sumaron. Por ejemplo, el Drug Enforcement Administration (DEA), la Academia de Policía y también lo Rangers.

A sea of blue lined Fifth Avenue shoulder-to-shoulder with fellow first responders from around the country as we rendered a final salute to Detective Jason Rivera. With tears in our eyes we bid farewell and make a solemn vow to #NeverForget his legacy and sacrifice to this city. pic.twitter.com/b47PwFCKUY

— NYPD NEWS (@NYPDnews) January 28, 2022