Un nuevo estado de EE. UU., que prohíbe el derecho al aborto

Atlanta, GA.- Este miércoles el estado de Georgia se sumó a la lista de estados que prohibe el derecho al aborto, cuando un tribunal de apelaciones admitió una ley del 2019 que estaba bloqueada, sin embargo ahora, podría activarse gracias al fallo del Supremo.

De esta manera, varias organizaciones no gubernamentales denunciaron que el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito emitió este fallo, por lo que Georgia aplicará la vigencia de la medida desde este mismo miércoles.

Según el Centro de Derechos Reproductivos es una, «medida muy poco ortodoxa», que debería «en lugar de esperar el período normal de 28 días para que se emita el mandato oficial».

Además añadió la organización, «El tribunal tomó esta medida por su cuenta, sin ninguna solicitud del estado y fuera de los procedimientos judiciales normales». No obstante, esta ley no solo prohíbe el aborto a las seis semanas de embarazo, sino que también redefine el concepto «persona» al incluir un embrión o feto en cualquier etapa de desarrollo.

Today allies in the U.S. House introduced the Reproductive Health Travel Fund Act. This crucial legislation will support those who need to travel hundreds of miles for abortion care as access has been decimated across the U.S. following the #SCOTUS decision that overturned #Roe.

— Center for Reproductive Rights (@ReproRights) July 20, 2022