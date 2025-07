EE.UU. sancionó a la relatora de Derechos Humanos de la ONU

Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio anunció las sanciones contra la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Francesca Albanese.

A través de sus redes sociales señaló que Albanese impulsó acciones vergonzosas e ilegitima en la Corte Penal Internacional (CPI), contra funcionarios, empresas y ejecutivos de Estados Unidos e Israel.

“La campaña de guerra política y económica de Albanese contra Estados Unidos e Israel ya no será tolerada. Siempre apoyaremos a nuestros socios en su derecho a la legítima defensa”, destacó Rubio.

Today I am imposing sanctions on UN Human Rights Council Special Rapporteur Francesca Albanese for her illegitimate and shameful efforts to prompt @IntlCrimCourt action against U.S. and Israeli officials, companies, and executives.

Albanese’s campaign of political and economic…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 9, 2025