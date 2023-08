Trump se declaró no culpable en caso de asalto al Capitolio

Washington, DC.- El expresidente Donald Trump se declaró no culpable en el caso penal donde los juristas acusan a Trump de presuntos intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2020, situación que desembocó en el nefasto Asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

El expresidente Trump, de 77 años de edad compareció el jueves 3 de agosto ante la jueza Moxila Upadhyaya, del Tribunal Federal del Distrito de Columbia ubicado en Washington. Lugar donde se dio lectura a cuatro cargos que los apuntan, luego de hacer imputado por un gran jurado hace dos días.

Estas acusaciones que se adjudican a Trump son: conspirar para defraudar a Estados Unidos; conspirar para obstruir un procedimiento oficial; obstruir e intentar un procedimiento oficial; y conspirar contra derechos.

Las consecuencias de estas acusaciones a Trump podría ser: cinco años de cárcel; por la segunda y tercera podría ser penalizado con veinte años de prisión; y por la cuarta al menos diez años, respectivamente.

De acuerdo a la jueza Upadhyaya en el interior de la sala preguntó, «Del cargo uno al cuatro, ¿cómo se declara el señor Trump?». Inmediatamente, Trump levantó la cabeza y exclamó «no culpable».

